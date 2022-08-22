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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Власти Запорожья заявили об одном погибшем в результате обстрела ВСУ в районе ТЭС

Власти Запорожья заявили об одном погибшем в результате обстрела ВСУ в районе ТЭС
Архивное фото
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли в понедельник артиллерийский удар по территории около ТЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Запорожская ТЭC - самая мощная тепловая электростанция Украины. Находится в непосредственной близости к АЭС.

"Зафиксированы удары по району ТЭС, предварительно - из американского дальнобойного артиллерийского вооружения. Один мирный житель погиб, еще один получил осколочное ранение груди, за его жизнь борются врачи", - говорится в сообщении.

Администрация собирает информацию о пострадавших, а также о повреждении гражданской инфраструктуры.

Запорожская область ВСУ Энергодар
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