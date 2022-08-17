В Энергодаре сообщили о задержании двух наводчиков ВСУ на АЭС
Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Двое наводчиков артиллерии Вооруженных сил Украины задержаны в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщили в ГУ МВД области.
"В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба работали на АЭС", - сообщается в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что "за международный терроризм (наводка артиллерии на крупнейшую в Европе атомную станцию) им грозит от 10 лет до пожизненного".
Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения бассейнов системы охлаждения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов и не только.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.
В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.