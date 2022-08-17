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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

В Энергодаре сообщили о задержании двух наводчиков ВСУ на АЭС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Двое наводчиков артиллерии Вооруженных сил Украины задержаны в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщили в ГУ МВД области.

"В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба работали на АЭС", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что "за международный терроризм (наводка артиллерии на крупнейшую в Европе атомную станцию) им грозит от 10 лет до пожизненного".

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Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения бассейнов системы охлаждения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов и не только.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.

Запорожская область Запорожская АЭС Энергодар
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