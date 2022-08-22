В Швейцарии за 91 год растаяло более половины ледников

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - С 1931 года растаяло более половины из 1,4 тыс. швейцарских ледников, и скорость их таяния продолжает увеличиваться. Об этом сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на совместное исследование швейцарских институтов.

"Таяние ледников набирает темп. Внимательное наблюдение за этим феноменом и количественная оценка его исторических масштабов важны, потому что это позволяет нам определять реакцию ледников на изменение климата", - заявил соавтор исследования Даниэль Фаринотти.

Швейцарская высшая техническая школа Цюриха совместно с Швейцарским федеральным научно-исследовательским институтом леса, снега и ландшафта в понедельник опубликовала результаты исследования о потере льда в Швейцарии в 20 веке, которое частично основывалось на анализе изменений топографии ледников с 1931 года.

Ученые сообщают, что объем льда в ледниках в период с 1931 по 2016 годы уменьшился на половину, а за последующие шесть лет – еще на 12%. Во время исследования команда использовала измерения в полевых условиях, аэрофотосъемку и фотографии горных вершин, в том числе около 22 тыс. изображений, сделанных с пиков между двумя мировыми войнами. Ученые сравнивали форму и положение местности на изображениях, а также использовали камеры и инструменты для измерения углов участков суши. Они сравнили топографию поверхности ледников в разные моменты времени, что позволило рассчитать эволюцию объемов льда.

Ученые также обнаружили, что в 1920-х и 1980-х наблюдался рост ледниковой массы, однако его затмила общая тенденция к таянию.

На территории Швейцарии находится почти половина всех ледников, располагающихся в европейских Альпах. Не все ледники тают с одинаковой скоростью: на это влияет множество факторов, в том числе высота над уровнем моря и количество мусора на ледниках.