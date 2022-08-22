"Архитектор" борьбы против COVID-19 в США Фаучи покинет администрацию Байдена в декабре

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Высокопоставленный советник президента США по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 Энтони Фаучи уйдет из администрации Джо Байдена в декабре, пишет в понедельник газета The Hill.

"Несмотря на то, что я ухожу со своих нынешних должностей, я не ухожу на пенсию", - приводит газета слова из его заявления.

"После более чем 50 лет работы на госслужбе я планирую перейти к следующему шагу моей карьеры, поскольку у меня все еще много сил и любви к своему делу", - добавил он.

Также Фаучи покинет пост директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Фаучи является ведущим американским вирусологом, а также активным сторонником вакцинации, он продвигал многие инициативы, связанные, в частности с одобрением бустерных доз. Специалист начинал бороться с пандемией COVID-19 в США еще при президенте Дональде Трампа. Однако СМИ сообщали, что между ними возникали разногласия. В итоге Фаучи продолжил работать уже в администрации Байдена и регулярно подвергался критике со стороны конгрессменов-республиканцев.