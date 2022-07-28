Осужденный экс-дипломат США Фогель находится в тюремной больнице из-за болей в спине

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии помогли бывшему сотруднику американского посольства в Москве Марку Фогелю, приговоренному к 14 годам колонии строгого режима за контрабанду наркотиков, разобраться, чем его лечат в СИЗО от болей в спине.

"Посетили Фогеля, он находится в больнице при СИЗО "Матросская тишина". Говорит, что его по-прежнему беспокоят боли в спине", - сообщила "Интерфаксу" член столичной ОНК Ева Меркачева.

По ее словам, Фогель "переживал, что не понимает, чем его лечат", так как практически не знает русского языка.

"С этим мы разобрались, пришел доктор, рассказал, чем его лечат, оказалось все таблетки правильные, и он в общем успокоился", - сказала член ОНК.

Меркачева также сообщила, что Фогель в очередной раз рассказал членам комиссии, что наркотические средства, из-за которых он был задержан в РФ, были прописаны ему доктором в США в качестве лекарства.

Химкинский городской суд в июне приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима за контрабанду наркотиков.

В суде сообщали, что Фогель полностью признал вину.

Американец был задержан с наркотиками в "Шереметьево" 15 августа 2021 года. Ему было предъявлено обвинение в контрабанде и незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (часть 3 статьи 229.1 и часть 2 статьи 228 УК РФ).

Фогель оказался преподавателем англо-американской школы, а ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом. Согласно одной из версий следствия, фигурант мог использовать этот статус для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся указанной школы.

Позднее полиция опубликовала видео обысков в столичной англо-американской школе в рамках данного дела.

Управление школой осуществляется посольствами США, Великобритании и Канады через школьный совет.