РФ готова доказать, что не использует ЗАЭС в военных целях и для размещения вооружений

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о готовности России предоставить МАГАТЭ доказательства того, что вооружений на Запорожской ЗАЭС нет.

"Вопреки ложным заявлениям киевского режима и его кураторов, Россия не размещает на территории ЗАЭС тяжелые вооружения и не использует станцию в военных целях", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Он подчеркнул, что "Минобороны России готово предоставить МАГАТЭ снимки высокого разрешения, на которых видно, что оружие, тем более тяжелое, на территории станции не размещается".

"Мы подтверждаем, что на станции здоровая рабочая атмосфера, и никто никого там не притесняет", - отметил Небензя.

"Ожидаем, что миссия МАГАТЭ все же состоится в ближайшее время, и специалисты агентства смогут подтвердить реальную обстановку на станции. Мы готовы оказать максимально возможное содействие в отношении всех организационных вопросов", - заключил российский дипломат.

На прошлой неделе в МАГАТЭ заявляли, что тесно взаимодействуют со всеми сторонами по вопросу отправки миссии на АЭС. Также ранее в этом месяце Гросси призывал Россию и Украину как можно скорее допустить миссию агентства на станцию и заявлял о готовности возглавить ее.

Российская сторона в этом году неоднократно заявляла об обстрелах ЗАЭС и ее инфраструктуры украинскими военными. Удары участились в августе.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.