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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

В Москве присутствие военных РФ на ЗАЭС назвали защитой от повторения Чернобыля

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Присутствие российских военных на территории Запорожской АЭС гарантирует, что сценарий второго Чернобыля не будет реализован, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Дело в том, что демилитаризованная зона - это дальнейшее возрастание рисков. Безбашенность, с которой наши противники играют с ядерной безопасностью, создают угрозы крупнейшему ядерному объекту в Европе с потенциальными рисками для огромной территории, не только прилегающей к этой станции, а далеко за пределами украинских границ, на запад от Украины, эта легкость - свидетельство того, что люди полностью утратили чувство реальности и в угоду собственным политическим и геополитическим целям готовы учинить второй Чернобыль", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

"Наоборот, присутствие наших военных, нашей охраны на станции, а там тяжелых вооружений нет, - это гарантия того, что такой сценарий не будет реализован", - подчеркнул замминистра.

Ранее в августе генсек ООН Антониу Гутерриш призвал отвести всех военнослужащих и военную технику о ЗАЭС, а также прекратить все боевые действия в районе станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

МИД РФ Сергей Рябков Запорожская АЭС Украина
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