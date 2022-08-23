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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:16

Москва призвала ООН осудить убийство Дугиной

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Россия призывает Совет Безопасности ООН и руководство Организации осудить убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Отмечаем, что это преступление осудил официальный представитель Госдепартамента США. Мы призываем Совет, руководство ООН решительно осудить это очередное преступление киевского режима", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

По словам Небензи, Киев "не только активно использует ядерный шантаж, обстреливая Запорожскую АЭС и удерживая, по сути, население Европы в заложниках, но и перешел все границы, прибегая к физической расправе над неугодными гражданскими лицами из числа иностранных граждан".

"Дарье Дугиной было 29 лет. Ее жизнь оборвалась в самом расцвете. В силу своей профессиональной деятельности журналист уже давно была на прицеле у украинских националистов", - заявил Небензя.

Автомобиль Дугиной был взорван вечером 20 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Девушка погибла на месте. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве заявили, что убийство носит заказной характер.

Позднее ФСБ РФ объявила, что убийство Дугиной раскрыто. Ведомство утверждает, что преступление спланировано украинскими спецслужбами.

Хроника 21 – 23 августа 2022 годаУбийство Дарьи Дугиной
ООН Василий Небензя Дарья Дугина
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