Электроснабжение Мелитополя восстановлено после отключения

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Запорожской области восстановили электроснабжение Мелитополя после тотального отключения ранее в четверг, сообщила глава временной администрации города Галина Данильченко.

"Массовое отключение электричества в Мелитополе было вызвано нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны сопредельных территорий Украины... Подача электроэнергии в городе восстановлена", - написала она в Telegram.

Также восстановлена работа мобильной связи и водоснабжение, передал корреспондент "Интерфакса".

Член главного совета временной администрации Запорожской области Владимир Рогов пообещал телеканалу "Россия 24", что электроснабжение в Запорожской области скоро будет полностью восстановлено.

"Было произведено переподключение, и подача электричества конкретно в Мелитополе восстановлена по городу в полном объеме. Сейчас заканчиваются работы и переподключения на другой части Запорожской области, а в Херсонской области подача должна быть возобновлена в ближайшее время", - сказал он.

Рогов заверил, что этот инцидент с обстрелом для Запорожской АЭС не несет никакой угрозы, "потому что аварийные системы сработали в рабочем режиме".

Перебои в энергоснабжении Запорожской и Херсонской областей начались в четверг днем.

В администрации Энергодара связали отключения в Запорожской области с обстрелами: произошло возгорание поля и подлеска, что привело к короткому замыканию в сети, в то же время на ЗАЭС сработали системы безопасности, и было произведено переподключение.

Как уточнили во временной администрации Херсонской области, причиной отключения стал выход из строя распределительного пункта на Мелитопольской линии.