Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Электроснабжение Мелитополя восстановлено после отключения

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Запорожской области восстановили электроснабжение Мелитополя после тотального отключения ранее в четверг, сообщила глава временной администрации города Галина Данильченко.

"Массовое отключение электричества в Мелитополе было вызвано нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны сопредельных территорий Украины... Подача электроэнергии в городе восстановлена", - написала она в Telegram.

Также восстановлена работа мобильной связи и водоснабжение, передал корреспондент "Интерфакса".

Член главного совета временной администрации Запорожской области Владимир Рогов пообещал телеканалу "Россия 24", что электроснабжение в Запорожской области скоро будет полностью восстановлено.

"Было произведено переподключение, и подача электричества конкретно в Мелитополе восстановлена по городу в полном объеме. Сейчас заканчиваются работы и переподключения на другой части Запорожской области, а в Херсонской области подача должна быть возобновлена в ближайшее время", - сказал он.

Рогов заверил, что этот инцидент с обстрелом для Запорожской АЭС не несет никакой угрозы, "потому что аварийные системы сработали в рабочем режиме".

Перебои в энергоснабжении Запорожской и Херсонской областей начались в четверг днем.

В администрации Энергодара связали отключения в Запорожской области с обстрелами: произошло возгорание поля и подлеска, что привело к короткому замыканию в сети, в то же время на ЗАЭС сработали системы безопасности, и было произведено переподключение.

Как уточнили во временной администрации Херсонской области, причиной отключения стал выход из строя распределительного пункта на Мелитопольской линии.

Хроника 24 февраля – 25 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Запорожская область Мелитополь Энергодар Херсонская область Херсон ЗАЭС Владимир Рогов Галина Данильченко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Болгарии признали, что СПГ на 50% дороже газа "Газпрома"

Власти Болгарии признали, что СПГ на 50% дороже газа "Газпрома"
Военная операция на Украине

В Херсонской и Запорожской областях начались сбои в электроснабжении

Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила о продолжающемся снижении в мире заболеваемости и смертности от COVID

ВОЗ сообщила о продолжающемся снижении в мире заболеваемости и смертности от COVID

"Газпром" уточнил, что в Канаде сейчас нет турбин "СП1" на техобслуживании

КТК признал годным к дальнейшей эксплуатации единственный действующий причал

Володин прогнозирует многомиллиардные потери ЕС от возможных ограничений на въезд россиян

Что случилось этой ночью: четверг, 25 августа

Канада вернет Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока"

Пандемия коронавируса

Первая леди США вновь заразилась COVID-19

Первая леди США вновь заразилась COVID-19
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });