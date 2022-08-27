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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

ЕС поприветствовал соглашение о свободе передвижения между Косово и Сербией

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Европейский союз приветствовал достигнутую между Белградом и Приштиной сделку о свободе передвижения между Косово и основной частью Сербии.

"Я очень рад, что мы нашли европейское решение, облегчающее поездки между Косово и Сербией. Это в интересах всех граждан Косово и Сербии", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, объявляя в субботу вечером о результатах переговоров между президентом Сербии Александром Вучичем и главой правительства Косово Альбином Курти.

Сербия согласилась отменить въездные и выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово - не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности.

Косовские сербы, а также все остальные граждане смогут свободно перемещаться между Косово и Сербией с использованием удостоверений личности. На этот счет Евросоюз получил гарантии от косовского лидера Курти, сообщил Боррель.

Он назвал особо поблагодарил Вучича за "ответственность и лидерство", а также США - за "поддержку диалога".

Но, по словам Борреля, работа над свободой передвижения между Сербией и Косово не закончена и остаются нерешенные проблемы, в частности проблема с номерными знаками автомашин.

Обострение в Косове

Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения косовских местных властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами в сербских общинах края начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.

В дальнейшем по призыву США и ЕС администрация автономного края Косово и Метохия отложила до 1 сентября введение запретительных мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии. Вслед за этим инцидентом обострилась риторика сторон, обвиняющих друг друга в злонамеренных замыслах.

Евросоюз Жозеп Боррель Сербия Косово
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