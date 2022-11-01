Власти края Косово и Метохия вводят новые правила регистрации автомобильных номеров

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Новые меры, касающиеся перерегистрации автомобилей, со вторника вступают в силу в автономном крае Косово и Метохия, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

В соответствии с новыми правилами владельцев автомобилей с сербскими номерами Косово и Метохии (с литерами КМ) сначала будут предупреждать, а затем штрафовать на сумму в 150 евро.

С 21 апреля будущего года на территории края можно будет перемещаться на автомобилях лишь с номерами так называемой "Республики Косово" (с литерами РКС).

В Белграде заявили, что не будут следовать этим правилам. Не намерены соблюдать новые правила и сербы, проживающие на севере края.

В Европейской комиссии утверждают, что эти решения не соответствуют ранее достигнутым договорам.

Первоначально решение о перерегистрации номерных знаков власти в Приштине приняли 31 июля, после чего в крае начались акции протеста, вследствие чего реализация этого решения была отложена.