Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:12

Сербия готова разрешить использование водительских прав, выданных Косово

Сербия готова разрешить использование водительских прав, выданных Косово
Александр Вучич
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Белград готов пойти на определенные уступки косовским властям по вопросу о водительских правах, но ждет и ответных гарантий со стороны ЕС, сообщил в субботу в телеобращении президент Сербии Александр Вучич.

"Исключительно из практических соображений и ради свободы перемещения мы готовы выпустить один общий документ, в котором было бы написано о возможности использования прав, выданных в Приштине, но это не означает признания независимости Косово", - сказал он, отметив, что по вопросу об автомобильных номерах договора так и нет.

По словам Вучича, теперь в Белграде ждут гарантий со стороны ЕС, чтобы, напротив, каждый косовский серб с документами, изданными в Сербии, мог беспрепятственно перемещаться без необходимости иметь документы, выданные в Приштине.

Обострение в Косове

Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения косовских местных властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами в сербских общинах края начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.

В миреВласти Косово готовы на месяц отложить запрет на сербские документыВласти Косово готовы на месяц отложить запрет на сербские документыЧитать подробнее

В дальнейшем по призыву США и ЕС администрация автономного края Косово и Метохия отложила до 1 сентября введение запретительных мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии. Вслед за этим инцидентом обострилась риторика сторон, обвиняющих друг друга в злонамеренных замыслах.

Ранее Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) предупредила, что высокопоставленные политики из Белграда и Приштины будут нести ответственность за любую вызванную их провокационными заявлениями эскалацию, которая приведет к повышению напряженности и, возможно, к насилию в регионе.

Сербия Александр Вучич Косово
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило, что ЗАЭС охраняет российское воинское формирование

Военная операция на Украине

Омбудсмен ДНР сообщила о гибели американского наемника в боях в Донбассе

Пакистан запросил международную помощь для борьбы с последствиями наводнений

Пакистан запросил международную помощь для борьбы с последствиями наводнений
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 600 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 600 млн

Что случилось этой ночью: суббота, 27 августа

Военная операция на Украине

Власти ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Стаханова из РСЗО HIMARS

ФБР сообщило, что Трамп хранил секретные документы вместе с журналами

ФБР сообщило, что Трамп хранил секретные документы вместе с журналами

Пентагон потратит более $180 млн на закупку зенитных комплексов для Украины

Госдеп США сообщил о гибели американца в боевых действиях на Украине

Главы МИД ФРГ и Дании готовы искать компромиссы в ЕС по выдаче виз россиянам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });