Президент Сербии рассчитывает на компромиссные решения с властями Косово

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что в ближайшие дни Белграду все-таки удастся достичь определенных компромиссных решений с косовскими властями.

"Мы продолжим переговоры, и я верю, что в предстоящие дни мы сможем достичь некоего компромиссного решения, пусть хотя бы по незначительным моментам, поскольку решение серьезных проблем, таких как ситуация с автомобильными номерными знаками, невозможно", - приводит сербский телеканал РТС в пятницу слова Вучича по итогам переговоров со спецпосланником ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирославом Лайчаком и посланником США на Западных Балканах Габриэлем Эскобаром.

"В предстоящие дни мы будем работать усердно для того, чтобы сохранить мир для нашего народа, и ради обеспечения будущего сербов в Косово и Метохии", - отметил Вучич.

Перед беседой с Вучичем, которая завершилась за полночь по местному времени, Лайчак и Эскобар встретились с директором Канцелярии правительства Сербии по Косово и Метохии Петром Петковичем. Ранее Лайчак и Эскобар посетили Приштину, где встретились с представителями косовской администрации и руководителями сербских общин края.

Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения косовских местных властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами в сербских общинах края начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.

В дальнейшем по призыву США и ЕС администрация автономного края Косово и Метохия отложила до 1 сентября введение запретительных мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии. Вслед за этим инцидентом обострилась риторика сторон, обвиняющих друг друга в злонамеренных замыслах.

Ранее Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) предупредила, что высокопоставленные политики из Белграда и Приштины будут нести ответственность за любую вызванную их провокационными заявлениями эскалацию, которая приведет к повышению напряженности и, возможно, к насилию в регионе.