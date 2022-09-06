В Вильнюсе обвинили Белоруссию в порче забора на границе Литвы

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В МИД Литвы вызван представитель посольства Белоруссии для выражения протеста и вручения ноты в связи с неоднократными случаями повреждения инфраструктуры госграницы с белорусской стороны. Речь идет о повреждении защитного ограждения с колючей проволокой, расположенного на границе.

В сообщении отмечается, что подобные действия белорусских официальных лиц "следует расценивать как провокацию". Подобные действия "белорусских должностных лиц способствуют въезду нелегальных мигрантов", что является "грубым нарушением правового режима литовско-белорусского договора о государственной границе Литвы и Беларуси", говорится в сообщении.

"Литва решительно требует от Белоруссии как можно скорее принять все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем", - отмечается в сообщении МИД.

Барьер протяженностью около 550 км (забор и колючая проволока) был возведен в конце августа в связи с начавшимся в прошлом году наплывом нелегальных мигрантов с белорусской стороны. Литва обвиняет Белоруссию в организации наплыва мигрантов и называет это гибридной атакой.

В начале года потоки мигрантов уменьшились, но в последнее время число иностранцев, пытающихся пересечь литовскую границу, увеличилось.

Литовские власти утверждают, что попытки повредить ограждение также участились, чему способствуют белорусские пограничники.

Хотя сам барьер находится на территории Литвы, задержать лиц, повреждающих ограждение, пока не удалось.