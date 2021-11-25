Эстония завершила возведение временных заграждений на границе с Россией

Солдаты Сил обороны Эстонии на российско-эстонской границе Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Призванные на учебный сбор резервисты Сил обороны Эстонии завершили установку временных заграждений на границе с Россией, сообщило в ночь на четверг эстонское телевидение.

Как отмечается, заграждения на десяти участках эстонско-российской границы общей длиной 36,7 километров были установлены за пять дней. Их разместили в местах наиболее высокого риска незаконного пересечения границы, где в ближайшие два года не планируется активных работ по обустройству постоянной границы.

"Учения прошли очень успешно, резервисты очень довольны тем, что смогли проделать настоящую работу, а не просто потренироваться. Мы на практике доказали эффективность работы нашей модели резервных сил", - сказал командир 27-го пионерского батальона майор Мартен Суур (Marten Suur).

Эстонский департамент полиции и пограничной охраны пока еще не решил, как поступит с временными заграждениями и когда начнется возведение постоянной приграничной инфраструктуры.

"На данный момент планируется, что, когда наступит черед строить постоянную инфраструктуру, мы решим, можно ли интегрировать нынешнюю колючую проволоку в постоянные объекты или ее следует удалить", - пояснил руководитель операции "Барьер Вайко Вахер (Vaiko Vaher).

Правительство Эстонии 17 ноября объявило внезапные учения "Шип 2021" резервистов Сил обороны в связи с событиями на границе Белоруссии и ЕС и призвало около 1 700 человек. Их главной задачей стало возведение временных заграждений из колючей проволоки на границе с Россией на юго-востоке и на северо-востоке в районе Нарвы.

В настоящее время на эстонской стороне на постоянной основе обустроено около 25 километров границы, ведутся работы на следующем участке протяженностью 39,5 километров. Еще около 40 километров временных заграждений, которые предстояло возвести в ходе сборов-учений, позволили установить заграждения в общей сложности на более чем 100 километрах границы.

Общая длина эстонско-российской пограничной линии составляет 338 километров, из которых 76 километров проходят по реке Нарва и 127 километров - по Чудскому озеру. Сухопутная граница длиной в 135 км проходит в основном по труднопроходимой местности и в лесных районах, где природа сама служит естественным заслоном для нарушителей, и потому реально построить необходимо пограничную инфраструктуру на протяжении 115 км.

Сухопутный участок предполагается обеспечить высокотехнологичным оборудованием, установить электронную охранную систему. На границе будут использоваться беспилотники, любое пересечение будет фиксироваться сенсорами. Кроме того, будет завершено и строительство забора высотой 2,5 метра на протяжении около 90 километров.

Согласно ранее утвержденному плану, строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году.