Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Число погибших в результате наводнений в Пакистане превысило 1,1 тыс. человек

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Пакистане количество жертв наводнений достигло 1136 человек, передают пакистанские СМИ.

Угроза наводнений все еще сохраняется в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Согласно данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям (NDMA), около 1634 человек получили травмы, потеряны более 735 тыс. домашних животных.

Ранее в понедельник сообщалось, что наводнения затронули 33 млн жителей страны, повреждено около миллиона домохозяйств.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что на страну обрушились самые сильные за последние десятилетия проливные дожди, которые привели к серьезным наводнениям.

По его словам, нынешняя ситуация с ливнями "беспрецедентна за последние 30 лет".

Между тем в Пакистан начала поступать международная помощь от разных стран. В частности, прибыли грузовые самолеты из Турции и ОАЭ, которые доставили палатки и предметы первой необходимости.

Согласно данным пакистанских властей, ситуация с наводнениями в этом году серьезнее, чем в 2010 году, когда в результате разгула стихии погибли 1,7 тыс. человек.

Наводнения в Пакистане

9
Стихия достигла катастрофических масштабов, затронув все четыре провинции ПакистанаПовреждено почти 3 тыс. км дорог и 129 мостов, что заблокировало доступ к районам, которым был причинен значительный ущербНаводнения затронули 33 млн жителей страныПо словам премьер-министра Пакистана, нынешняя ситуация с ливнями "беспрецедентна для последних 30 лет"Повреждено около 1 млн жилых домовСвыше 330 тыс. человек эвакуировали в провинции Хайбер-Пахтунхва в связи с наводнениямиВласти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положениеВ страну начала поступать международная помощьСогласно пакистанским властям, ситуация с наводнениями этого года хуже, чем в 2010 году, когда в результате стихии погибли 1,7 тыс. человек
Стихия достигла катастрофических масштабов, затронув все четыре провинции Пакистана
Пакистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена на нефть Brent поднялась до $103,58 за баррель

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Власти Энергодара заявили об артобстреле ВСУ вплотную к блокам Запорожской АЭС

Шольц предложил отказаться от принципа единогласия в решениях Евросоюза

Шольц предложил отказаться от принципа единогласия в решениях Евросоюза

Альпинисты из России и Киргизии погибли на памирском Пике Ленина

Альпинисты из России и Киргизии погибли на памирском Пике Ленина

Потребление природного газа в Латвии за семь месяцев уменьшилось на 35%

Документы на туристическую визу в Финляндию будут принимать только в четырех городах

Brent подорожала до $101,9 за баррель

Brent подорожала до $101,9 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 августа

Генсек НАТО считает необходимым наращивать присутствие блока в Арктике

Генсек НАТО считает необходимым наращивать присутствие блока в Арктике
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });