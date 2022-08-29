США выступили за временное отключение всех реакторов на ЗАЭС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В США полагают, что безопаснее всего на время отключить все реакторы на Запорожской АЭС, заявил в понедельник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы по-прежнему считаем, что управляемое отключение реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действия в краткосрочной перспективе", - сказал Кирби на брифинге.

Он добавил, что США "полностью поддерживают экспертную миссию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на АЭС и рады, что команда агентства направляется туда, чтобы удостовериться в безопасности, защищенности систем на объекте, а также оценить условия работы персонала".

Ранее в понедельник в МАГАТЭ сообщили, что делегация агентства по прибытии на Запорожскую АЭС позднее на этой неделе оценит нанесенный объекту ущербу, характеристики основной и резервной систем безопасности. Помимо этого, отметили в агентстве, члены миссии "примут незамедлительные меры по обеспечению гарантий использования ядерного материала лишь в мирных целях".

Отмечается, что в целом миссия МАГАТЭ "внесет ясность в ситуацию" вокруг ЗАЭС, а также поможет разобраться в вопросах статуса объекта, его функционирования и нанесенного ущерба.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что делегация агентства отправится на Запорожскую АЭС на этой неделе. Он отметил, что "миссия поддержки и помощи ЗАЭС уже в пути".

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время Запорожская область Украины частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.