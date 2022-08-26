Глава МАГАТЭ заявил о планах установления постоянного присутствия на ЗАЭС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о возможном установлении постоянного присутствия агентства на Запорожской АЭС.

"На техническом уровне нужно четко определить характеристики миссии и, возможно, установить постоянное присутствие агентства на месте", - сообщил Гросси в интервью RFI.

Накануне в МАГАТЭ заявили, что рассчитывают направить миссию на Запорожскую АЭС до 5 сентября, в которую войдут не только инспекторы агентства, но и сотрудники служб безопасности.

Ранее Гросси, выступая по видеосвязи на Совбезе ООН, призвал Россию и Украину как можно скорее допустить миссию агентства к Запорожской АЭС, заявил о своей готовности возглавить ее.

Гросси подчеркнул, что, только лично осмотрев АЭС, эксперты МАГАТЭ смогут дать максимально точную оценку того, в каком она состоянии.

Кроме того, по его словам, присутствие сотрудников МАГАТЭ на объекте "может оказать стабилизирующее воздействие".