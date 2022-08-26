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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:13

Глава МАГАТЭ приветствует восстановление работы энергоблока на Запорожской АЭС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Украина уведомила агентство о восстановлении работы одного из отключенных ранее энергоблоков Запорожской АЭС, и что он приветствует это, говорится в заявлении агентства, распространенном в пятницу.

"Генеральный директор Гросси заявил, что приветствует восстановление внешней линии электропередачи. Он добавил, что отключение электроэнергии указало на потенциальную уязвимость АЭС, - отмечается в заявлении.

Этот инцидент, как считает Гросси, говорит об исключительной важности отправки миссии МАГАТЭ на этот объект как можно скорее, чтобы стабилизировать там ситуацию с ядерной безопасностью.

Кроме того, Гросси заявил, что продолжает вести консультации со всеми сторонами, чтобы организовать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.

"Я продолжаю вести активные и интенсивные консультации со всеми сторонами, чтобы в ближайшее время организовать и возглавить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, надеюсь, в ближайшие дни", - сказал Гросси.

25 августа, по данным временной администрации Запорожской области, в результате обстрелов ВСУ произошло возгорание на территории охранной зоны высоковольтной линии около АЭС, что привело к короткому замыканию в сети. Аварийная защита отключила два энергоблока станции. Авария вызвала перебои с электроснабжением в Запорожской и Херсонской областях. Специалисты восстановили подачу электроэнергии в течение дня.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время Запорожская область Украины частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.

МАГАТЭ Запорожье
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