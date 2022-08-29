Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:28

Военные РФ сообщили о провале попытки наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном

Потери украинских военных в живой силе составили более 500 человек

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Украинские военные предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, она провалилась, потери ВСУ в живой силе составляют более 560 человек, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня в течение дня по прямому указанию В.Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях", - сообщили военные.

"В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери", - сообщили в ведомстве.

"В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25", - сообщили в ведомстве.

"Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих. Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась", - заявили российские военные.

Хроника 24 февраля – 29 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена на нефть Brent поднялась до $103,58 за баррель

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Власти Энергодара заявили об артобстреле ВСУ вплотную к блокам Запорожской АЭС

Шольц предложил отказаться от принципа единогласия в решениях Евросоюза

Шольц предложил отказаться от принципа единогласия в решениях Евросоюза

Альпинисты из России и Киргизии погибли на памирском Пике Ленина

Альпинисты из России и Киргизии погибли на памирском Пике Ленина

Потребление природного газа в Латвии за семь месяцев уменьшилось на 35%

Документы на туристическую визу в Финляндию будут принимать только в четырех городах

Brent подорожала до $101,9 за баррель

Brent подорожала до $101,9 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 августа

Генсек НАТО считает необходимым наращивать присутствие блока в Арктике

Генсек НАТО считает необходимым наращивать присутствие блока в Арктике
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });