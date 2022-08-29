Военные РФ сообщили о провале попытки наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном

Потери украинских военных в живой силе составили более 500 человек

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Украинские военные предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, она провалилась, потери ВСУ в живой силе составляют более 560 человек, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня в течение дня по прямому указанию В.Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях", - сообщили военные.

"В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери", - сообщили в ведомстве.

"В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25", - сообщили в ведомстве.

"Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих. Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась", - заявили российские военные.