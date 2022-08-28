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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Военные РФ перехватили снаряды украинских РСЗО в ДНР и Херсонской области

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о перехвате 28 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ольха" и американской HIMARS в Донецкой народной республике (ДНР) и Херсонской области, около Антоновского и Дарьевского мостов, над Каховской ГЭС.

"Перехвачено 28 снарядов реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS в районах населенных пунктов Ольгинка, Новотроицкое Донецкой народной республики, Чернобаевка Херсонской области, Антоновского и Дарьевского мостов, а также над Каховской ГЭС", - сказал на брифинге в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

HIMARS - американская реактивная система залпового огня, поступила на вооружение армии Украины в рамках западной военной помощи.

Конашенков сказал, что в районе Новой Каховка (Херсонская область) в воздухе сбита украинская баллистическая ракета комплекса "Точка-У".

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, сообщил он.

Конашенков отметил, что с начала специальной военной операции уничтожено 274 украинских самолета, 148 вертолетов, 1 826 беспилотников, 370 комплексов ПВО, 4 400 танков и других бронемашин, 822 машины РСЗО, 3 349 орудий полевой артиллерии и минометов, 5 095 единиц специальной военной автомобильной техники.

Хроника 24 февраля – 28 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Херсонская область ДНР Каховская ГЭС HIMARS Минобороны РФ
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