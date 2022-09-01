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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:50

Минобороны РФ использовало вертолеты для уничтожения украинских диверсантов в районе ЗАЭС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российские боевые вертолеты задействованы в уничтожении диверсионной группы армии Украины в районе Запорожской атомной электростанции, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что около 6 утра 1 сентября на побережье Каховского водохранилища в 3 км северо-восточнее Запорожской АЭС высадились две диверсионные группы ВСУ общей численностью до 60 человек.

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В Минобороны РФ заявили, что "диверсанты блокированы подразделениями Росгвардии, осуществлявшими охрану Запорожской атомной станции, и подошедшими к ним на усиление подразделениями российских Вооруженных сил".

"В настоящее время ведётся уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолетов армейской авиации", - сообщили в Минобороны РФ.

"Около 7:00 мск подразделениями российских Вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя", - сообщили в Минобороны РФ.

"В результате огневого поражения российских Вооруженных сил две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля – 01 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина Запорожская АЭС
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