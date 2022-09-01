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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:50

Глава Энергодара заявил об отсутствии препятствий для приезда миссии МАГАТЭ в город

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Препятствий для приезда миссии МАГАТЭ в Энергодар на подконтрольной РФ территории Запорожской области объективно на данный момент нет, заявил в четверг журналистам глава администрации города Александр Волга.

Он выразил надежду, что миссия не сорвется.

При этом Волга подчеркнул, что, по последней информации из Васильевки, недалеко от линии соприкосновения, ВСУ "продолжили провокацию на переходном моменте, где миссия МАГАТЭ начала пересекать зону в нашу сторону".

Ранее он заявил, что украинские диверсанты, высадившиеся утром в четверг в районе Энергодара на подконтрольной РФ территории Запорожской области, были блокированы и уничтожены.

"Мы отразили атаку, уничтожили боевиков ВСУ", - отметил глава города.

Ранее сообщалось о высадке после массированного артиллерийского обстрела около 60 украинских диверсантов на семи лодках в районе Энергодара для захвата ЗАЭС.

Ожидается, что в четверг в Энергодар прибудет миссия МАГАТЭ для изучения состояния АЭС. Местные власти не исключают, что обстрелы со стороны ВСУ могут сорвать визит.

Энергодар Александр Волга МАГАТЭ Запорожская область Запорожская АЭС
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