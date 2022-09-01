Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:57

Сотрудники ЗАЭС переподключают остановившийся энергоблок

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники Запорожской АЭС ведут работы по переподключению энергоблока, остановленного утром из-за обстрелов, сообщил журналистам глава администрации Энергодара Александр Волга. Это происходит в ожидании инспекторов МАГАТЭ, которые должны осмотреть станцию.

В миреОколо 40 украинских диверсантов уничтожено в ходе десантирования на территорию ЗАЭСЧитать подробнее

"Идет штатная работа, сейчас его (энергоблок - ИФ) просто перезапустят, и он будет работать в обычном режиме", - сказал Волга.

"В связи с нанесением ударов по атомной электростанции возникла внештатная ситуация - произошло переключение, сработали автоматы. Отключился пятый энергоблок. Шестой работает в штатном режиме", - уточнил он.

Ранее во временной администрации Запорожской области заявили, что пятый энергоблок, по предварительной информации, отключила аварийная защита. В последнее время на станции работают два энергоблока. ЗАЭС с марта находится под контролем российских военных.

Чиновники администрации области, власти Энергодара и российские военные в последние дни сообщают об участившихся ударах по ЗАЭС и ее окрестностям. Это происходит в ожидании миссии МАГАТЭ, которая получила гарантии безопасности поездки на станцию. Инспекторы, по последним данным, проехали через линию соприкосновения на территорию, подконтрольную российским военным. Волга заявил, что нет никаких препятствий для их визита в Энергодар.

Хроника 24 февраля – 01 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская АЭС Энергодар МАГАТЭ Александр Волга Запорожская область Украина Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров заявил, что действия против миротворцев в Приднестровье будут считаться нападением на РФ

Лавров заявил, что действия против миротворцев в Приднестровье будут считаться нападением на РФ

Лавров счел, что в ответ на санкции нельзя наказывать всех граждан европейских стран

Лавров счел, что в ответ на санкции нельзя наказывать всех граждан европейских стран
Военная операция на Украине

Около 40 украинских диверсантов уничтожено в ходе десантирования на территорию ЗАЭС

Военная операция на Украине

Инспекторы МАГАТЭ проехали на территорию, подконтрольную России

Военная операция на Украине

Минобороны РФ использовало вертолеты для уничтожения украинских диверсантов в районе ЗАЭС

Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы осенью 2022 года

Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы осенью 2022 года
Военная операция на Украине

Военные РФ ведут работу по уничтожению украинских диверсантов близ ЗАЭС

США запретили своим компаниям поставки чипов для суперкомпьютеров в РФ и Китай

Военная операция на Украине

Власти Энергодара сообщили о высадке украинского десанта в районе города

Военная операция на Украине

Три мирных жителя Энергодара погибли при обстреле со стороны ВСУ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });