Сотрудники ЗАЭС переподключают остановившийся энергоблок

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники Запорожской АЭС ведут работы по переподключению энергоблока, остановленного утром из-за обстрелов, сообщил журналистам глава администрации Энергодара Александр Волга. Это происходит в ожидании инспекторов МАГАТЭ, которые должны осмотреть станцию.

"Идет штатная работа, сейчас его (энергоблок - ИФ) просто перезапустят, и он будет работать в обычном режиме", - сказал Волга.

"В связи с нанесением ударов по атомной электростанции возникла внештатная ситуация - произошло переключение, сработали автоматы. Отключился пятый энергоблок. Шестой работает в штатном режиме", - уточнил он.

Ранее во временной администрации Запорожской области заявили, что пятый энергоблок, по предварительной информации, отключила аварийная защита. В последнее время на станции работают два энергоблока. ЗАЭС с марта находится под контролем российских военных.

Чиновники администрации области, власти Энергодара и российские военные в последние дни сообщают об участившихся ударах по ЗАЭС и ее окрестностям. Это происходит в ожидании миссии МАГАТЭ, которая получила гарантии безопасности поездки на станцию. Инспекторы, по последним данным, проехали через линию соприкосновения на территорию, подконтрольную российским военным. Волга заявил, что нет никаких препятствий для их визита в Энергодар.