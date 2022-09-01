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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:57

В МЧС ДНР заявили о гибели 13 спасателей под обстрелом

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В МЧС Донецкой народной республики заявили, что 13 спасателей погибли, еще девять пострадали в результате обстрела группы сотрудников ведомства в Краснолиманском районе республики.

Как говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой МЧС ДНР, 1 сентября около 04:00 по московскому времени группировка сил и средств МЧС ДНР, работавшая в селе Рубцы Краснолиманского района, попала под артиллерийский огонь со стороны украинских военных.

В результате обстрела, по оперативной информации МЧС ДНР, "погибли 13 человек личного состава, еще девять сотрудников спасательного ведомства получили ранения различной степени тяжести".

ДНР Украина
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