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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:57

Военные РФ подтвердили готовность обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило о готовности принять миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС, обеспечить ее безопасность, обстановка в районе контролируется.

"Несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы", - говорится в сообщении военного ведомства, распространенном в четверг.

"Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остается под полным контролем", - подчеркнули в Минобороны.

Ранее в четверг Минобороны РФ заявило, что Киев направил диверсантов в район Запорожской АЭС, для их уничтожения задействовали вертолеты.

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"В 6:20 мск на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС киевским режимом была осуществлена высадка двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек на семи быстроходных моторных лодках", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Диверсанты блокированы подразделениями Росгвардии, осуществлявшими охрану Запорожской атомной станции, и подошедшими к ним на усиление подразделениями российских Вооруженных сил. В настоящее время ведется уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолетов армейской авиации", - заявило Минобороны РФ.

"Около 7:00 мск подразделениями российских Вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя. В результате огневого поражения российских Вооруженных сил две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены", - говорится в сообщении.

Российские военные заявили, что это была провокация Киева "для срыва прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию".

"Украинская артиллерия ведет обстрел территории Запорожской АЭС и места встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка. Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока Запорожской АЭС", - сообщило Минобороны РФ.

"31 августа вооруженными силами Украины нанесен удар тремя дронами-камикадзе по территории АЭС. Все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции. Два из них упали на крышу учебно-тренировочного центра. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля – 01 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
МАГАТЭ Запорожская АЭС Украина Минобороны РФ
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