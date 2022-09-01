Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:50

Инспекторы МАГАТЭ проехали на территорию, подконтрольную России

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Миссия МАГАТЭ проехала пропускной пункт на линии соприкосновения и находится на подконтрольной России территории Запорожской области, сообщил журналистам глава администрации города Александр Волга.

"По последней переданной информации, они прошли пункт пропуска Васильевка, и мы в течение часа ожидаем их в городе Энергодар", - сказал он.

Инспекторы МАГАТЭ должны осмотреть Запорожскую АЭС и оценить ущерб, который мог быть ей нанесен обстрелами. В МАГАТЭ не исключали, что создадут постоянную миссию на ЗАЭС, власти Энергодара выразили заинтересованность в этой инициативе.

Официально полная программа миссии на АЭС не озвучивалась. По словам главы временной администрации области Евгения Балицкого, она рассчитана на один день. Он предположил, что эксперты осмотрят два работающих реактора, хранилище отходов и систему охлаждения. Также планируется показать им результаты обстрелов.

Власти Энергодара в преддверии визита сообщали об учащении обстрелов города и АЭС со стороны Вооруженных сил Украины. Во временной администрации и в Минобороны России заявили, что в районе Энергодара высадился десант украинских диверсантов в количестве около шести десятков человек, но был разгромлен.

Александр Волга заявил 1 сентября, что препятствий для приезда миссии МАГАТЭ в Энергодар нет, и выразил надежду, что миссия не сорвется.

Хроника 24 февраля – 01 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Энергодар Евгений Балицкий Запорожская область Украина Александр Волга МАГАТЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Около 40 украинских диверсантов уничтожено в ходе десантирования на территорию ЗАЭС

Военная операция на Украине

Минобороны РФ использовало вертолеты для уничтожения украинских диверсантов в районе ЗАЭС

Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы осенью 2022 года

Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы осенью 2022 года
Военная операция на Украине

Военные РФ ведут работу по уничтожению украинских диверсантов близ ЗАЭС

США запретили своим компаниям поставки чипов для суперкомпьютеров в РФ и Китай

Военная операция на Украине

Власти Энергодара сообщили о высадке украинского десанта в районе города

Военная операция на Украине

Три мирных жителя Энергодара погибли при обстреле со стороны ВСУ

Что случилось этой ночью: четверг, 1 сентября

Энергодар, где ждут миссию МАГАТЭ, попал под массированный обстрел

Вторая миссия частных астронавтов на МКС Axiom-2 состоится в 2023 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });