Инспекторы МАГАТЭ проехали на территорию, подконтрольную России

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Миссия МАГАТЭ проехала пропускной пункт на линии соприкосновения и находится на подконтрольной России территории Запорожской области, сообщил журналистам глава администрации города Александр Волга.

"По последней переданной информации, они прошли пункт пропуска Васильевка, и мы в течение часа ожидаем их в городе Энергодар", - сказал он.

Инспекторы МАГАТЭ должны осмотреть Запорожскую АЭС и оценить ущерб, который мог быть ей нанесен обстрелами. В МАГАТЭ не исключали, что создадут постоянную миссию на ЗАЭС, власти Энергодара выразили заинтересованность в этой инициативе.

Официально полная программа миссии на АЭС не озвучивалась. По словам главы временной администрации области Евгения Балицкого, она рассчитана на один день. Он предположил, что эксперты осмотрят два работающих реактора, хранилище отходов и систему охлаждения. Также планируется показать им результаты обстрелов.

Власти Энергодара в преддверии визита сообщали об учащении обстрелов города и АЭС со стороны Вооруженных сил Украины. Во временной администрации и в Минобороны России заявили, что в районе Энергодара высадился десант украинских диверсантов в количестве около шести десятков человек, но был разгромлен.

Александр Волга заявил 1 сентября, что препятствий для приезда миссии МАГАТЭ в Энергодар нет, и выразил надежду, что миссия не сорвется.