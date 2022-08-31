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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Власти Энергодара сообщили о 23 артиллерийских ударах ВСУ вблизи ЗАЭС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины ведут днем в среду массированный артиллерийский обстрел береговой линии Энергодара в непосредственной близости от АЭС на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщили во временной администрации города.

"Зафиксировано 23 артиллерийских удара в районе береговой линии города, в непосредственной близости от Запорожской АЭС. По предварительным данным, используется 155-мм американская гаубичная артиллерия М777", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации.

Информации о пострадавших не поступало.

Планируется, что в ближайшее время на Запорожскую АЭС прибудет делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси. Глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что не исключает срыва миссии из-за обстрелов ВСУ.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе, они продолжаются и в последние дни. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, в том числе бассейнов системы охлаждения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

Энергодар Запорожская область Украина ВСУ
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