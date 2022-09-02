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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Турфирмы лишились права подавать заявления на визу Финляндии без присутствия клиента

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Туристические фирмы более не могут бронировать слоты для подачи заявлений на финскую визу для клиентов, кроме того, теперь необходимо присутствие клиента при подаче документов, сообщили "Интерфаксу" в генеральном консульстве Финляндии в Петербурге в пятницу.

"Начиная с 1 сентября, система отдельных слотов на подачу виз туристическими компаниями упразднена", - пояснил собеседник агентства.

Теперь туристические фирмы будут взаимодействовать с визовым центром Финляндии на тех же основаниях, что и индивидуальные заявители, и должны записывать каждого клиента на прием отдельно. По новым правилам, бронь на подачу документов должна быть на имя клиента, несмотря на то, что документы подаются с помощью туристической компании.

"Кроме этого, клиент также должен быть на месте на момент подачи документов (ранее документы могла подать туристическая компания без присутствия клиента). Отныне без присутствие клиента документы у туристических компании приниматься не будут", - сообщили в генконсульстве.

Как сообщалось, с 1 сентября Финляндия ограничила прием визовых заявлений от россиян до 500 в день, подать документы на туристическую визу теперь можно только по понедельникам и только в четырех городах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Таким образом власти Финляндии решили ограничить выдачу шенгенских виз россиянам до одной десятой от нынешнего уровня.

Глава МИД страны Пекка Хаависто заявил, что вводимые визовые ограничения имеют символическое значение - они демонстрируют поддержку Украине и украинским беженцам. По его словам, Финляндия также поддерживает приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. В этом случае цена визы поднимется с 35 до 80 евро.

При этом Финляндия не планирует приостанавливать действие уже выданных россиянам виз, как это сделала Эстония.

Финляндия
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