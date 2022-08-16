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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Глава МИД Финляндии заявил о планах в разы сократить выдачу виз россиянам

Глава МИД Финляндии заявил о планах в разы сократить выдачу виз россиянам
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Финляндия планирует сократить возможности для подачи заявки и получения Шенгенской визы для россиян, заявил во вторник в эфире Yle глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Министр рассказал, что "на получение финской визы от россиян ежедневно поступает около тысячи заявлений, и в будущем это число можно сократить до 100-200 в день". По его словам, МИД Финляндии готовит специальную модель, приоритет в которой будет отдаваться заявителям, которые обращаются за визой по семейным обстоятельствам, работе или учебе.

"Я считаю, что такое решение было бы вполне разумным", - добавил он.

По словам Хаависто, по вопросу виз для россиян важно выработать общую позицию на уровне ЕС. В то же время он отметил, что "Финляндия может принимать решения на национальном уровне" и что ее решение будет известно в августе.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин выступила за ограничение выдачи россиянам туристических виз на общеевропейском уровне. Финскому порталу Yle она заявляла: "Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится".

Финляндия
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