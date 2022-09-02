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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Застрявший в Босфоре сухогруз с украинским зерном сняли с мели

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Босфорском проливе снято с мели судно Lady Zehma с зерном с Украины, сообщает местное издание Maritime Executive.

По имеющимся данным, после того, как сухогруз застрял в проливе, на помощь были направлены спасательные буксиры, которые "быстро спустили его на воду".

"По состоянию на вечер четверга судно шло на медленном ходу в сопровождении нескольких буксиров", - говорится в сообщении издания.

Ранее сообщалось, что 173-метровый сухогруз Lady Zehma с 3 тыс. тонн украинской кукурузы сел на мель в Босфорском проливе.

30 августа в ООН сообщили, что Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение шести судам, в том числе судну Lady Zehma с 3 тыс. тонн кукурузы, выйти во вторник из украинских портов в рамках стамбульской продуктовой сделки.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

Босфор
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