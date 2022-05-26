Двойные ценники в Херсонской области сделали обязательным условием для бизнеса

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Ценники в двух валютах - гривнах и рублях - являются обязательным условием для ведения бизнеса в Херсонской области, подконтрольной РФ, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо.

"Действует нормативно-правовой акт на территории Херсонской области, который обязывает всех ценники выставить в двух валютах: в гривнах и рублях. Это обязательное условие для продолжения бизнеса", - сказал Сальдо в видеообращении, опубликованном в официальном телеграм-канале администрации в четверг.

Как сообщалось со ссылкой на ВГА, бивалютная система была введена в Херсонской области 23 мая. Курс составляет: 2 рубля за 1 гривну. При этом все безналичные расчеты в регионе осуществляются только в рублях. Обсуждается возможность открытия филиалов банков Южной Осетии и Донецка.

24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.