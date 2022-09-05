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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Оставшиеся на Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ будут периодически меняться

Оставшиеся на Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ будут периодически меняться
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Два эксперта МАГАТЭ остались на АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области, команду планируют периодически менять, сообщил "Интерфаксу" глава администрации города Александр Волга.

"Они будут заниматься контролем ситуации по безопасности работы атомной электростанции. По указанию самой миссии и господина Гросси (гендиректор МАГАТЭ - ИФ), они должны остаться на постоянной основе, людей будут менять периодически. Он выполнил свое обещание, что миссия будет постоянной", - сказал Волга.

В миреМАГАТЭ планирует обнародовать доклад о посещении ЗАЭС 6 сентябряЧитать подробнее

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники, ведутся практически ежедневно с середины лета. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. Часть делегации, в том числе глава агентства Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули Энергодар. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались.

Ранее корреспондент телеканала "Россия 24" (ВГТРК) сообщила, что специалисты миссии МАГАТЭ планируют озвучить выводы по итогам поседения Запорожской АЭС во вторник, 6 сентября.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в Энергодаре днем 1 сентября. Часть делегации, в том числе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули город.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

По данным местных властей, в последнее время работают только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно. 3 сентября стало известно о приостановке энергопоставок на Украину из-за технических сложностей.

МАГАТЭ Запорожская АЭС ЗАЭС
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