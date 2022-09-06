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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Генсек ООН осудил теракт у посольства России в Кабуле

Генсек ООН осудил теракт у посольства России в Кабуле
Фото: EuropaNewswire/Gado/Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Глава ООН Антониу Гутерриш осудил террористическую атаку у российского посольства в Кабуле, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь решительно осуждает атаку в Кабуле в непосредственной близости от посольства РФ", - отмечается в документе.

Дюжаррик подчеркнул, что Гутерриш "выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим".

"Генеральный секретарь подчеркивает, что нападения на мирных жителей и гражданские объекты, включая дипломатические представительства, строго запрещены международным гуманитарным правом", - отмечается в заявлении.

МИД РФ сообщил в понедельник, что 5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство, в результате погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие.

Начальник пресс-центра полиции Кабула Халид Задран сообщал со своей стороны, что в результате теракта вблизи посольства России в Кабуле погибли шесть человек, в том числе четверо боевиков "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) и два сотрудника посольства.

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за взрыв возле российского посольства в Кабуле, передают западные СМИ со ссылкой на распространенное террористами заявление.

ООН Антониу Гутерриш Россия Афганистан Кабул
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