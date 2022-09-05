СКР возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудников посольства РФ в Кабуле

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские следователи занялись инцидентом с гибелью сотрудников посольства России в афганской столице Кабул в результате теракта возле здания миссии, сообщает в понедельник телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту ЧП, говорится в сообщении.

По данным ведомства, 5 сентября "вблизи консульского отдела посольства России в столице Афганистана Кабуле было приведено в действие взрывное устройство".

"По предварительным данным, в результате атаки погибли второй секретарь и охранник посольства", - говорится в пресс-релизе.

В СКР отметили, что следователям поручено "во взаимодействии с МИД РФ и правоохранительными органами Афганистана расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к совершенному преступлению".

Ранее в МИД РФ сообщили, что в результате взрыва в районе посольства России в Кабуле погибли два сотрудника российской дипмиссии.

"5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие", - сообщили на Смоленской площади.

Позднее глава министерства Сергей Лавров сообщил, что после инцидента охрана посольства была незамедлительно усилена, "привлечены дополнительные силы талибских властей (террористическое движение "Талибан" запрещено в РФ - ИФ), задействованы возможности служб разведки и контрразведки Афганистана".

"Будем надеяться на то, что устроители этого террористического акта и его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время", - заявил Лавров.