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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Германия продлит до апреля срок эксплуатации двух из трех работающих АЭС

Германия продлит до апреля срок эксплуатации двух из трех работающих АЭС
Фото: Christoph Schmidt/picture alliance via Getty Images

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Германия продлит до весны следующего года срок эксплуатации двух из трех продолжающих работать АЭС, чтобы избежать перебоев с поставками электричества ближайшей зимой, заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек.

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По его словам, две из трех АЭС "останутся действующими до середины апреля 2023 года". Министр отметил, что при необходимости они обеспечат "экстренный резерв" этой зимой.

По сообщению европейских СМИ, министр добавил, что две АЭС будут отключены от сети, но будут находиться в "режиме ожидания", и их можно будет подключить в случае кризисной ситуации.

Речь идет об АЭС, расположенных на юге ФРГ, - "Изар 2" и "Неккарвестхайм".

При этом, Хабек, который является членом партии "зеленых", отметил, что Германия не будет отказываться от своего решения окончательно избавиться от атомной энергетики.

В начале этого года Германия закрыла три АЭС. Предполагалось, что к концу года ФРГ откажется от остальных трех АЭС. Однако, теперь, к концу 2022 года закрыта будет только АЭС, расположенная в Эмсланде в Нижней Саксонии.

Ранее сообщалось, что в ряде городов ФРГ для экономии энергоресурсов вводят ограничительные меры, например, отключают подсветку городских зданий, а также горячую воду в госучреждениях, бассейнах и спортзалах.

Германия Роберт Хабек
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