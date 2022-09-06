Елизавета II приняла отставку Джонсона с поста премьера Великобритании

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II во вторник на аудиенции в замке Балморал - шотландской резиденции английских королей - приняла отставку премьер-министра Бориса Джонсона, передает телеканал Sky News.

В ходе визита в Балморал Джонсона сопровождала супруга Кэрри. Они уже покинули дворец.

Ожидается, что в ближайшее время королева назначит премьером Лиз Трасс и поручит ей формирование нового правительства. Трасс станет 15-м премьером, назначенным Елизаветой II.

Джонсон на фоне скандалов с его участием заявил 8 июля, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового главу партии. Накануне лидером Консервативной партии избрали Лиз Трасс, которая занимала должность главы МИД в правительстве Джонсона.