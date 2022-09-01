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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Турчак ждет проведения референдума о присоединении ДНР в 2022 году

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Референдум по присоединению Донецкой народной республики к России должен пройти в 2022 году, выразил уверенность первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Его слова цитирует пресс-служба партии.

"Никаких сомнений ни у кого не должно быть: в этот год пройдет референдум, и мы с вами снова станем одной большой семьей", - сказал он школьникам Шахтерска в ДНР.

Он также пообещал, что Россия поможет в восстановлении хозяйства ДНР.

Независимость ДНР и ЛНР Россия признала в феврале 2022 года.

Андрей Турчак ДНР Шахтерск Единая Россия
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