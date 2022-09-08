Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:53

Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной Елизаветы II

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II, говорится в сообщении, опубликованном в четверг в телеграм-канале Кремля.

"С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене", - отмечается в телеграмме.

"Желаю Вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании", - говорится в телеграмме.

Елизавета II скончалась ранее в четверг в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Теперь тело Елизаветы будет перевезено в Эдинбургский собор, а позже - в Букингемский дворец. Через пять дней после этого его перевезут в Вестминстер-Холл.

Похороны королевы, как отмечают СМИ, ожидаются в Вестминстерском аббатстве через 10 дней после ее кончины.

Смерть Елизаветы II означает, что ее старший сын, наследный принц Чарльз в возрасте 73 лет автоматически становится новым королем Великобритании.

Скончалась королева Елизавета II

15
Королева Елизавета II во время визита в Берлин. 2015 год.Принцесса Елизавета и принц Филипп на балконе Букингемского дворца после венчания. 1947 год.Королева Елизавета II фотографирует своих корги в Виндзорском парке. 1960 год.Королева Елизавета и принц Филипп наряжают рождественскую елку в замке. 1969 год.Королева Елизавета II с Индирой Ганди в Дели. 1983 год.Принцесса Диана и королева Елизавета в Лондоне. 1990 год.Елизавета II и принца Филипп в Палате лордов. 2010 год.Королева Елизавета II и принц Уильям в Королевской ложе в Альберт-холле. 2015 год.Королева Елизавета II, принц Гарри и его супруга Меган наблюдают за парадом в честь 100-летия Королевских ВВС. 2018 год.Королева Великобритании на Неделе моды в Лондоне. 2018 год.Королева Великобритании в парке Национального института сельскохозяйственной ботаники в Кембридже. 2019 год.Королева на военной церемонии в Виндзорском замке. 2021 год.Королева за рулем своего автомобиля Range Rover во время посещения Королевского Виндзорского конного шоу. 2021 год.Праздничные мероприятия в честь 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне. На фото: принц Уэльский Чарльз, королева Великобритании Елизавета II, принц Луи, герцогиня Кембриджская Кэтрин, принцесса Шарлотта. 2022 год.Королева Елизавета II на свое 96-летие в поместье Сандрингем. 2022 год.
Королева Елизавета II во время визита в Берлин. 2015 год.
Владимир Путин Карл III Елизавета II
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВКС России ликвидировали в Идлибе лагерь "Джабхат ан-Нусры" и более 120 боевиков

Финляндия закрыла для СМИ пограничную зону с Россией

Лиз Трасс выступила с речью в связи со смертью королевы Великобритании

Лиз Трасс выступила с речью в связи со смертью королевы Великобритании

Мировые лидеры соболезнуют в связи с кончиной Елизаветы II

Скончалась королева Великобритании Елизавета II

Сейм Латвии принял закон о независимости Латвийской православной церкви

В Турции более тысячи человек эвакуировали из-за сильного природного пожара

В Турции более тысячи человек эвакуировали из-за сильного природного пожара

Польша, Латвия, Литва и Эстония с 19 сентября ограничат въезд для россиян

Польша, Латвия, Литва и Эстония с 19 сентября ограничат въезд для россиян

Елизавету II поместили под медицинское наблюдение

Елизавету II поместили под медицинское наблюдение

Премьер Венгрии заявил, что 11 тысяч санкций ЕС не смогли ослабить Россию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });