Байден и бывшие лидеры США выразили соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден от лица американцев выражает соболезнования подданным Великобритании в связи с кончиной королевы Елизаветы II, говорится в заявлении президента и первой леди Джилл Байден, опубликованном Белым домом.

"Сегодня мысли и молитвы людей по всей территории Соединенных Штатов - с народом Соединенного Королевства и Содружества - в их горе. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования королевской семье, которая оплакивает не только свою королеву, но и свою дорогую мать, бабушку и прабабушку. Ее наследие будет занимать видное место на страницах британской истории и в истории нашего мира", - говорится в нем.

"Мы надеемся на продолжение тесной дружбы с королем и королевой-консортом в предстоящие годы", - отмечается в заявлении.

Бывшие американские лидеры также направили слова соболезнования в Лондон.

"Мы с Меланией всегда будем помнить и ценить время, проведенное с королевой, и никогда не забудем щедрую дружбу Ее Величества, ее великую мудрость и потрясающее чувство юмора. Какой великолепной и прекрасной леди она была - как никто другой!" - говорится в заявлении Дональда Трампа.

Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель заявили, что "благодарны за то, что стали свидетелями самоотверженного руководства Ее Величества".

"Наши мысли - с ее семьей и подданными Соединенного Королевства в это тяжелое время", - говорится в их заявлении.

Экс-президент Джордж Буш-младший и его супруга Лора в заявлении в связи с кончиной королевы вспомнили о том, как встречались с королевой Елизаветой II, их совместное чаепитие в Букингемском дворце, восхитились ее "остроумием, интеллектом и обаянием" и назвали эти воспоминания одними из своих самых ярких.

"Мы с Лорой присоединяемся к нашим согражданам и выражаем искренние соболезнования королевской семье и британскому народу", - отмечается в нем.

Елизавета II скончалась ранее в четверг в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Теперь тело Елизаветы будет перевезено в Эдинбургский собор, а позже - в Букингемский дворец. Через пять дней после этого его перевезут в Вестминстер-Холл.

Похороны королевы, как отмечают СМИ, ожидаются в Вестминстерском аббатстве через 10 дней после ее кончины.

Смерть Елизаветы II означает, что ее старший сын, наследный принц Чарльз в возрасте 73 лет автоматически становится новым королем Великобритании.