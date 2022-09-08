Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:53

Байден и бывшие лидеры США выразили соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден от лица американцев выражает соболезнования подданным Великобритании в связи с кончиной королевы Елизаветы II, говорится в заявлении президента и первой леди Джилл Байден, опубликованном Белым домом.

"Сегодня мысли и молитвы людей по всей территории Соединенных Штатов - с народом Соединенного Королевства и Содружества - в их горе. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования королевской семье, которая оплакивает не только свою королеву, но и свою дорогую мать, бабушку и прабабушку. Ее наследие будет занимать видное место на страницах британской истории и в истории нашего мира", - говорится в нем.

"Мы надеемся на продолжение тесной дружбы с королем и королевой-консортом в предстоящие годы", - отмечается в заявлении.

Бывшие американские лидеры также направили слова соболезнования в Лондон.

"Мы с Меланией всегда будем помнить и ценить время, проведенное с королевой, и никогда не забудем щедрую дружбу Ее Величества, ее великую мудрость и потрясающее чувство юмора. Какой великолепной и прекрасной леди она была - как никто другой!" - говорится в заявлении Дональда Трампа.

Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель заявили, что "благодарны за то, что стали свидетелями самоотверженного руководства Ее Величества".

"Наши мысли - с ее семьей и подданными Соединенного Королевства в это тяжелое время", - говорится в их заявлении.

Экс-президент Джордж Буш-младший и его супруга Лора в заявлении в связи с кончиной королевы вспомнили о том, как встречались с королевой Елизаветой II, их совместное чаепитие в Букингемском дворце, восхитились ее "остроумием, интеллектом и обаянием" и назвали эти воспоминания одними из своих самых ярких.

"Мы с Лорой присоединяемся к нашим согражданам и выражаем искренние соболезнования королевской семье и британскому народу", - отмечается в нем.

Елизавета II скончалась ранее в четверг в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Теперь тело Елизаветы будет перевезено в Эдинбургский собор, а позже - в Букингемский дворец. Через пять дней после этого его перевезут в Вестминстер-Холл.

Похороны королевы, как отмечают СМИ, ожидаются в Вестминстерском аббатстве через 10 дней после ее кончины.

Смерть Елизаветы II означает, что ее старший сын, наследный принц Чарльз в возрасте 73 лет автоматически становится новым королем Великобритании.

Скончалась королева Елизавета II

15
Королева Елизавета II во время визита в Берлин. 2015 год.Принцесса Елизавета и принц Филипп на балконе Букингемского дворца после венчания. 1947 год.Королева Елизавета II фотографирует своих корги в Виндзорском парке. 1960 год.Королева Елизавета и принц Филипп наряжают рождественскую елку в замке. 1969 год.Королева Елизавета II с Индирой Ганди в Дели. 1983 год.Принцесса Диана и королева Елизавета в Лондоне. 1990 год.Елизавета II и принца Филипп в Палате лордов. 2010 год.Королева Елизавета II и принц Уильям в Королевской ложе в Альберт-холле. 2015 год.Королева Елизавета II, принц Гарри и его супруга Меган наблюдают за парадом в честь 100-летия Королевских ВВС. 2018 год.Королева Великобритании на Неделе моды в Лондоне. 2018 год.Королева Великобритании в парке Национального института сельскохозяйственной ботаники в Кембридже. 2019 год.Королева на военной церемонии в Виндзорском замке. 2021 год.Королева за рулем своего автомобиля Range Rover во время посещения Королевского Виндзорского конного шоу. 2021 год.Праздничные мероприятия в честь 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне. На фото: принц Уэльский Чарльз, королева Великобритании Елизавета II, принц Луи, герцогиня Кембриджская Кэтрин, принцесса Шарлотта. 2022 год.Королева Елизавета II на свое 96-летие в поместье Сандрингем. 2022 год.
Королева Елизавета II во время визита в Берлин. 2015 год.
Джо Байден Елизавета II
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВКС России ликвидировали в Идлибе лагерь "Джабхат ан-Нусры" и более 120 боевиков

Финляндия закрыла для СМИ пограничную зону с Россией

Лиз Трасс выступила с речью в связи со смертью королевы Великобритании

Лиз Трасс выступила с речью в связи со смертью королевы Великобритании

Мировые лидеры соболезнуют в связи с кончиной Елизаветы II

Скончалась королева Великобритании Елизавета II

Сейм Латвии принял закон о независимости Латвийской православной церкви

В Турции более тысячи человек эвакуировали из-за сильного природного пожара

В Турции более тысячи человек эвакуировали из-за сильного природного пожара

Польша, Латвия, Литва и Эстония с 19 сентября ограничат въезд для россиян

Польша, Латвия, Литва и Эстония с 19 сентября ограничат въезд для россиян

Елизавету II поместили под медицинское наблюдение

Елизавету II поместили под медицинское наблюдение

Премьер Венгрии заявил, что 11 тысяч санкций ЕС не смогли ослабить Россию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });