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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:17

Путин не будет лично присутствовать на похоронах Елизаветы II

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин лично не будет присутствовать на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В ходе общения с прессой Пескова спросили, рассматривается ли вариант личного присутствия президента на похоронах королевы. "Нет, такой вариант не рассматривается", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на уточняющий вопрос, кто будет представлять РФ на траурных мероприятиях, Песков сказал: "Пока не было объявлено, какая будет протокольная практика, будет ли вообще предусмотрено участие кого-то в похоронах, как это будет. Это же все должно быть объявлено или королевским двором, или властями Великобритании. Пока не было таких объявлений".

Накануне телеграм-канал Кремля сообщил, что президент РФ выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

Елизавета II скончалась в четверг в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет.

Скончалась королева Елизавета II

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Королева Елизавета II во время визита в Берлин. 2015 год.Принцесса Елизавета и принц Филипп на балконе Букингемского дворца после венчания. 1947 год.Королева Елизавета II фотографирует своих корги в Виндзорском парке. 1960 год.Королева Елизавета и принц Филипп наряжают рождественскую елку в замке. 1969 год.Королева Елизавета II с Индирой Ганди в Дели. 1983 год.Принцесса Диана и королева Елизавета в Лондоне. 1990 год.Елизавета II и принц Филипп в Палате лордов. 2010 год.Королева Елизавета II и принц Уильям в Королевской ложе в Альберт-холле. 2015 год.Королева Елизавета II, принц Гарри и его супруга Меган наблюдают за парадом в честь 100-летия Королевских ВВС. 2018 год.Королева Великобритании на Неделе моды в Лондоне. 2018 год.Королева Великобритании в парке Национального института сельскохозяйственной ботаники в Кембридже. 2019 год.Королева на военной церемонии в Виндзорском замке. 2021 год.Королева за рулем своего автомобиля Range Rover во время посещения Королевского Виндзорского конного шоу. 2021 год.Праздничные мероприятия в честь 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне. На фото: принц Уэльский Чарльз, королева Великобритании Елизавета II, принц Луи, герцогиня Кембриджская Кэтрин, принцесса Шарлотта. 2022 год.Королева Елизавета II на свое 96-летие в поместье Сандрингем. 2022 год.
Королева Елизавета II во время визита в Берлин. 2015 год.
Елизавета II Владимир Путин Дмитрий Песков Великобритания
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