Путин не будет лично присутствовать на похоронах Елизаветы II

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин лично не будет присутствовать на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В ходе общения с прессой Пескова спросили, рассматривается ли вариант личного присутствия президента на похоронах королевы. "Нет, такой вариант не рассматривается", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на уточняющий вопрос, кто будет представлять РФ на траурных мероприятиях, Песков сказал: "Пока не было объявлено, какая будет протокольная практика, будет ли вообще предусмотрено участие кого-то в похоронах, как это будет. Это же все должно быть объявлено или королевским двором, или властями Великобритании. Пока не было таких объявлений".

Накануне телеграм-канал Кремля сообщил, что президент РФ выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

Елизавета II скончалась в четверг в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет.