Члены британской королевской семьи продолжают мероприятия в память о Елизавете II

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Внуки королевы Елизаветы II - наследный принц Уильям и герцог Сассекский Гарри - в субботу вместе посетили Виндзорский замок, сообщают британские СМИ.

Их сопровождали их жены - Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Обе были одеты в черные траурные платья.

По прибытии в замок все четверо вместе поприветствовали собравшихся, активно общались с пришедшими людьми, некоторые из которых смогли пожать руки и вручить цветы членам королевской семьи. Принц Уильям получил плюшевого мишку Паддингтона, а Меган Меркл обняла девушку-подростка, которая спросила у нее: "Можно ли с вами обняться?".

Затем они вчетвером направились в замок, где провели около 40 минут. Британские СМИ отмечают, что все четверо собрались вместе на публике впервые с марта 2020 года.

Ранее в субботу принц Уильям выступил с заявлением, в котором почтил память своей бабушки, Елизаветы II.

"Я потерял свою бабушку. Но хоть я испытываю скорбь из-за этой потери, я также испытываю необыкновенную благодарность", - говорилось в его заявлении.

Он отметил, что королева "была со мной в мои самые счастливые моменты, но она была рядом и в самые грустные дни моей жизни".

"Вся печаль, которую мы будем испытывать в ближайшие недели, будет свидетельством любви, которую мы испытывали в отношении нашей необычайной королевы", - указал он.

Между тем, новый король Великобритании - Карл III - в субботу вечером поприветствовал толпу у Букингемского дворца. Его супруга Камилла также пообщалась с собравшимися.

Королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии в четверг на 97-м году жизни. Совет престолонаследия в субботу официально провозгласил Карла III новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.