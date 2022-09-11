Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 сентября

Провозглашение Карла III королем Австралии и Новой Зеландии, заявление Минобороны РФ об авиаударах на изюмско-балаклейском направлении, итоги вручения "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Карл III провозглашен королем Австралии и Новой Зеландии. Церемонии официального провозглашения состоялись в воскресенье.

- Минобороны РФ заявило об авиаударах по позициям ВСУ на изюмско-балаклейском направлении. В воскресенье военное ведомство опубликовало кадры работы штурмовиков Су-25.

- Пожар в уфимском ТЦ спустя 1,5 суток полностью потушили. Согласно сообщению МЧС, полная ликвидация пожара была объявлена в 9:19 по местному времени (7:19 по московскому времени).

- Фильм "Вся красота и кровопролитие" Лоры Пойтрас получил "Золотого льва" в Венеции. Обладателем "Серебренного льва" стал итальянец Лука Гуаданьино за картину "Целиком и полностью". Гран-при жюри был отмечен фильм "Святой Омер" режиссера Элис Диоп из Франции.

- Первая ракетка мира Ига Швентек выиграла US Open. В финале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке лидер мирового рейтинга обыграла пятую ракетку мира Онс Жабер (Тунис) – 6:2, 7:6 (7:5).