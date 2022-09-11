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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:09

Пожар в ТЦ в Уфе спустя 1,5 суток полностью потушили

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Пожарным спустя 1,5 суток удалось полностью ликвидировать возгорание в торговом центре "Меркурий" в Уфе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии в воскресенье.

Согласно сообщению, полная ликвидация пожара была объявлена в 9:19 по местному времени (7:19 по московскому времени).

Как сообщалось, информация о пожаре в ТРЦ "Меркурий" по улице Кольцевой в Уфе поступила в пятницу в 19:36 по московскому времени. К полуночи пожарным удалось локализовать возгорание на площади 5,4 тыс. кв. м. В 1:46 по московскому времени они ликвидировали открытое горение.

Тушение велось по повышенному третьему рангу пожара. К ликвидации пожара были привлечены 78 человек и 28 единиц техники.

Пострадавших в результате пожара нет.

Уфа ТЦ Меркурий МЧС РФ
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