Фильм "Вся красота и кровопролитие" Лоры Пойтрас получил "Золотого льва" в Венеции

Лора Пойтрас Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Обладателем "Золотого льва", главной награды Венецианского кинофестиваля, стала картина "Вся красота и кровопролитие" американского режиссера Лоры Пойтрас.

Церемония награждения 79-го Международного Венецианского кинофестиваля прошла на главной площадке старейшего киносмотра на острове Лидо. За главный приз боролись 23 картины.

Обладателем "Серебренного льва" стал итальянец Лука Гуаданьино за картину "Целиком и полностью".

Гран-при жюри был отмечен фильм "Святой Омер" режиссера Элис Диоп из Франции. Также француженка стала обладателем награды фестиваля "Лев будущего".

Лучшим актером и обладателем "Кубка Вольпи" стал Колин Фаррел за роль в фильме "Банши Инишерина" режиссера Мартина Макдона, а "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль достался Кейт Бланшетт, сыгравшей в картине "Тар" Тодда Филда.

Приз за лучший сценарий получил Мартин Макдона за фильм "Банши Инишерина", спецприз жюри Венецианского кинофестиваля получил иранский режиссер Джафар Панахи за киноленту "Никаких медведей".

Премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получила актриса Тейлор Расселл за фильм "Целиком и полностью" Гуаданьино.

79-й Международный Венецианский кинофестиваль проходил с 31 августа по 10 сентября.

В начале марта Венецианская биеннале сообщила о намерении запретить участие российских делегаций на всех мероприятиях, в том числе и на предстоящем Международном Венецианском кинофестивале, из-за ситуации на Украине, при этом независимые кинематографисты из России, как заявляли организаторы, могли принять участие в смотре.