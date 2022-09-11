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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:09

Карл III провозглашен королем Австралии и Новой Зеландии

Карл III провозглашен королем Австралии и Новой Зеландии
Карл III
Фото: Hollie Adams/Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Австралии и Новой Зеландии официально провозгласили Карла III королем, сообщают местные СМИ.

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По данным австралийской вещательной корпорации ABC, генерал-губернатор Дэвид Херли официально провозгласил короля Карла III правящим монархом Австралии. В его заявлении отмечается, что после смерти королевы Елизаветы II "корона полностью и по праву" перешла ее сыну принцу Чарльзу, который взял себе тронное имя Карл III.

"С сердечной и смиренной любовью мы обещаем ему веру и верность", - добавил генерал-губернатор.

Новозеландская общественная радиокомпания RNZ информирует, что официальное провозглашение Карла III королем Новой Зеландии состоялось в парламенте страны.

"Для подавляющего большинства новозеландцев она — единственный монарх, которого мы знали, и поэтому после ее смерти мы вступаем в период перемен: время, наполненное печалью о ее кончине, но также и благодарностью за жизнь, которую она вела, и пример, который она подавала", - отметила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Накануне церемония вступления нового британского монарха на престол состоялась в Лондоне. Совет престолонаследия официально провозгласил Карла III королем Великобритании.

Карл III стал королем после смерти его матери королевы Елизаветы II. Церемония вступления на престол является важным конституционным и церемониальным шагом для нового монарха. Коронация состоится позднее, ее дата пока не определена.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет, она взошла на престол 70 лет назад.

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Австралия Новая Зеландия Великобритания Карл III Елизавета II
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