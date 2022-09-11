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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:09

В Энергодаре сообщили о штатном электроснабжении города после отключения ЗАЭС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Электроснабжение Энергодара на подконтрольной РФ части Запорожской области осуществляется в штатном режиме, несмотря на отключение последнего энергоблока Запорожской АЭС, сообщил "Интерфаксу" глава администрации города Александр Волга.

В миреОстановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭСОстановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭСЧитать подробнее

"Электроснабжение города осуществляется. Частично по некоторым направлениям ведется работа по включению трансформаторов, но это в основном касается промзоны. Жилой сектор полностью освещен", - сказал он.

Волга подтвердил, что в ночь на воскресенье был отключен последний работавший энергоблок - шестой. Ранее об этом "Интерфаксу" сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. В последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и самого города ведутся практически ежедневно с середины лета. Работу реакторов они не нарушили, но нанесли повреждения вспомогательным системам обеспечения и всей энергораспределительной инфраструктуре.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. Часть делегации, в том числе глава агентства Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули Энергодар. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.

МАГАТЭ 6 сентября представило доклад по итогам миссии. В нем, в частности, говорится о необходимости прекратить военную активность около АЭС и создать зону безопасности.

Украина Запорожская область ЗАЭС
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