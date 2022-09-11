В США в воскресенье чтят память жертв терактов 11 сентября 2001 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Памятные церемонии проходят в воскресенье в день 21-летней годовщины терактов в США: в Нью-Йорке, где стояли башни-близнецы Всемирного центра, у здания Пентагона и на месте падения самолета в Шанксвилле (штат Пенсильвания), сообщают американские СМИ.

Президент США Джо Байден утром прибыл в Арлингтон в штате Виргиния, где расположен Пентагон, чтобы принять участие в церемонии памяти в национальном мемориале.

"Прошел 21 год, и мы верны нашему обещанию "никогда не забывать". Мы будем хранить память обо всех драгоценных 2977 жизнях, украденных у нас (...). Чтобы ликвидировать Усаму бен Ладена у нас ушло 10 лет, но мы сделали это. Этим летом я санкционировал удар по Айману аз-Завахири, который был заместителем бен Ладена. Потому что мы не сложим руки, мы никогда не забудем, мы никогда не сдадимся", - сказал он на церемонии.

"Наши специалисты в области противодействия терроризму, разведслужбы, специалисты сферы обороны из здания, стоящего позади меня, сохраняют бдительность в отношении террористических угроз, которые распространяются в новые регионы. Мы продолжим отслеживать и срывать деятельность террористов. Где бы они ни были, мы будем отыскивать их и не поколеблемся сделать все необходимое для защиты американцев", - отметил Байден.

В церемонии памяти у здания Пентагона участие также приняли министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Они оба также выступили с речью и принесли соболезнования семьям жертв терактов.

Первая леди США Джилл Байден в воскресенье выступит с речью в Шанксвилле в штате Пенсильвания. Вместе с ней на церемонии памяти будет присутствовать ее сестра Бонни Джейкобс.

В Нью-Йорке церемония памяти традиционно началась в 8:46 утра, когда первый угнанный террористами самолет врезался в северную башню города. В ходе церемонии по традиции будут зачитывать имена всех жертв с перерывом на минуты молчания в то время, когда произошли остальные теракты. На церемонии в Нью-Йорке в этом году присутствуют вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Дуглас Эмхофф, а также мэр Эрик Адамс и губернатор штата Кэти Хокул. Они встретились с членами семей, которые потеряли близких во время терактов 11 сентября 2001 года.