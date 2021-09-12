ФБР рассекретило документ по терактам 11 сентября

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ФБР рассекретило документ по терактам 11 сентября 2001 года, в котором указано на логистическую поддержку для двух саудовских угонщиков самолетов. Об этом сообщает Associated Press.

Из опубликованных данных следует, что террористы поддерживали контакты с соотечественниками в США, но нет доказательств того, что чиновники из Саудовской Аравии имеют причастность к теракту. ФБР обнародовало краткое изложение интервью со своим источником, который находился на связи с людьми, которые контактировали с угонщиками.

Документ рассекретили после соответствующего указа президента США Джо Байдена. Ранее семьи жертв терактов искали доказательства того, что саудовские чиновники поддерживали угонщиков самолетов и подали иск к Эр-Рияду с требованием компенсировать причиненный ущерб. Они также возражали против присутствия Байдена на траурных мероприятиях, пока информация о произошедшем не будет общедоступна.

Правительство Саудовской Аравии отрицало свою причастность к терактам и поддержало рассекречивание документов, чтобы "покончить с необоснованными обвинениями". При этом представитель родственников жертв Джим Крайндлер указал, что опубликованные сведения подтверждают то, что террористическая организация "Аль-Каида" (запрещена в РФ) действовала в США при активной поддержке Саудовской Аравии.

Комиссия, расследовавшая теракты 11 сентября 2001 года пришла к выводу, что ни правительство Саудовской Аравии, ни высокопоставленные чиновники государства не помогали в поведении атак. Однако в докладе указывалось, что отдельные организации, связанные с Саудовской Аравией могли направлять деньги террористам.

В Нью-Йорке в субботу прошла церемония в память жертв терактов, совершенных 11 сентября 2001 года. Ранее Байден выступил с обращением к нации по случаю 20-й годовщины терактов, которые унесли жизни почти 3 тысячи человек. Президент почтил память жертв терактов и отметил, что "темные силы человеческой природы - страх и гнев, негодование и насилие" - не смогли подорвать единство Америки.