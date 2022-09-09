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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Власти сообщили об эвакуации жителей Купянского района под Харьковом из-за обстрелов ВСУ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Власти Купянского района (Харьковская область) организовали эвакуацию жителей из-за участившихся массированных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава района Максим Губин.

"Мы сейчас пытаемся максимально эвакуировать граждан, чтобы обеспечить безопасность. (...) Мы организовали автомобильный транспорт и автобусы", - сказал Губин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в пятницу.

Губин отметил, что жители будут направляться в Луганскую народную республику, а также в близлежащие регионы. По его словам, люди будут располагаться в пунктах временного размещения.

Хроника 24 февраля – 09 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Харьковская область ВСУ Украина ЛНР
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