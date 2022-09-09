Власти сообщили об эвакуации жителей Купянского района под Харьковом из-за обстрелов ВСУ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Власти Купянского района (Харьковская область) организовали эвакуацию жителей из-за участившихся массированных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава района Максим Губин.

"Мы сейчас пытаемся максимально эвакуировать граждан, чтобы обеспечить безопасность. (...) Мы организовали автомобильный транспорт и автобусы", - сказал Губин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в пятницу.

Губин отметил, что жители будут направляться в Луганскую народную республику, а также в близлежащие регионы. По его словам, люди будут располагаться в пунктах временного размещения.